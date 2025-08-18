Трамп пошутил по поводу выборов на Украине

Президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским в Белом доме пошутил, что может через 3,5 года попробовать отменить в Соединенных Штатах президентские выборы из-за военного конфликта, как это сделали на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

У Зеленского спросили, допускает ли он возможность проведения выборов на Украине. Он ответил положительно, добавив, что пока продолжается конфликт это невозможно.

«Вы говорите, что во время войны выборы невозможны. Позвольте мне просто сказать, что через три с половиной года, то есть если мы случайно окажемся в состоянии войны с кем-то, выборы больше не будут проводиться», — отреагировал на это с улыбкой Трамп.

Слова американского главы вызвали смех у всех присутствующих, в том числе и у Зеленского.