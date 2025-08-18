Президент США Дональд Трамп заявил, что допускает заключение мирной сделки по Украине без прекращений огня.

Встреча в настоящее время проходит в Овальном кабинете. В дальнейшем в Белом доме пройдут многосторонние переговоры лидеров ЕС, Трампа и украинского лидера.

«Мне нравится концепция прекращения огня по одной причине: в этом случае люди перестанут убивать немедленно, а не через две-неделю или сколько потребуется. Но мы можем договориться о мирном соглашении, пока они воюют. Им приходится воевать. Хотелось бы, чтобы они прекратили. Я бы хотел, чтобы они прекратили, но стратегически это может быть невыгодно как для одной, так и для другой стороны», — отметил Трамп.

Глава США также пообещал предоставить Украине «очень хорошую защиту» в рамках мирного урегулирования.

Вместе с тем, уточнил Трамп, за американское вооружение для Украины будет платить НАТО.