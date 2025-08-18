АР обратило внимание на разницу в приеме Путина и Зеленского

На протяжении всего нескольких дней президент США принял на территории своей страны и российского лидера Владимира Путина, и Владимира Зеленского, но разница в том, как он это делал, была колоссальная. На это обратило внимание агентство Associated Press.

© Российская Газета

Когда самолет президента России приземлился на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске, у его трапа развернули красную ковровую дорожку, а Трамп лично ждал российского коллегу, приехав заранее.

В то время как Зеленского хозяин Белого дома ждал на пороге своей резиденции, куда украинец прибыл на автомобиле после встречи с европейскими лидерами, а также со спецпосланником по Украине Китом Келлогом.

Кроме того, Путина на Аляске приветствовал парадный строй из стратегического бомбардировщика В-2 в сопровождении истребителей пятого поколения, тогда как Зеленского в пути сопровождал полицейский вертолет.