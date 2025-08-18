Трамп пришел на встречу с Зеленским в том же костюме, что и на встречу с Путиным
Президент США Дональд Трамп пришел на встречу с Владимиром Зеленским в том же костюме, в котором он уже был во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным на Аляске. Об этом сообщает РИА Новости.
Как отмечает издание, Трамп выбрал темно-синий костюм, ярко-красный галстук и классическую белую рубашку. На лацкане пиджака у главы Белого дома закреплен значок с флагом США.
Ранее Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон для переговоров с Трампом. Вместе с Зеленским на встречу были приглашены восемь лидеров стран Европы.