Трамп и Зеленский публично разругались в Белом доме из-за одного вопроса

Дональд Трамп и Владимир Зеленский поссорились во время открытой части встречи в Белом доме. Едва ли не единственной темой, по которой у лидеров возникли разногласия, стал вопрос проведения выборов на Украине.

Зеленский заявил, что демократические и законные выборы в стране невозможны во время военных действий.

На это Трамп ответил неожиданно, примеряя ситуацию на США:

«То есть, вы говорите, что через три года, если мы будем в состоянии войны, выборов больше не будет? Интересно, что на это скажут фейк-ньюз».

Зеленский рассмеялся и заявил, что Трампу эта идея понравилась.

Также глава киевского режима на встрече с президентом США заявил, что Украина готова проводить выборы. При этом он добавил, что проводить их нельзя пока продолжаются военные действия.