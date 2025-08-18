Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что допускает проведение выборов в стране. Он высказался об этом в ходе встречи с лидером США Дональдом Трампом в Овальном кабинете Белого дома.

Однако глава киевского режима уточнил, что для организации выборного процесса "потребуются условия безопасности". В частности, Зеленский указал, что открыт для проведения выборов после прекращения огня.

Вместе с тем украинский лидер обратил внимание, что Киев сталкивается с проблемами при закупке американского оружия.