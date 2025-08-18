Трамп сделал неожиданное заявление по Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что прекратит поддержку Украины, если не заключит сегодня сделку с Владимиром Зеленским. Его слова приводит «Коммерсантъ».

«Сегодня сделка либо будет, либо ее не будет. Если нет — поддержка Украины прекращается», — сказал Трамп на пресс-подходе перед встречей с Зеленским.

Он подчеркнул, что целью является не временное прекращение огня, а долгосрочный мир. По словам президента США, и Украина, и Россия хотят завершить конфликт, более того этого хочет весь мир. При этом Трамп добавил, что оценить сроки этого пока невозможно.