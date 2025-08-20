По мнению американского журналиста Макса Блюменталя, основавшего независимое издание Grayzone, после завершения украинского конфликта Владимир Зеленский отправится «на пенсию» в американский штат Флорида. Соответствующее заявление он сделал в интервью агентству РИА Новости.

«Нет Зеленского без конфликта. Он уедет на пенсию в Майами», – говорит журналист.

Параллельно с этим Блюменталь полагает, что любые территориальные уступки со стороны Киева способны спровоцировать ультранационалистически настроенные группировки на Украине на совершение покушения на жизнь киевского лидера. Это сделает его находждение на Украине небезопасным и вынудит Зеленского бежать из страны.

