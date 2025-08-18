Депутат Верховной рады Анна Скороход планирует внести на рассмотрение парламентариев законопроект об изменении границ Украины, чтобы не отдавать России Славянск и Краматорск. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил бывший депутат Рады Игорь Мосийчук.

По его словам, Скороход уже регистрирует соответствующую инициативу.

«Нужно изменить границы областей так, чтобы Славянск, Краматорск и другие населенные пункты Донбасса перешли в Днепропетровскую и Харьковскую области. И ничего никому не нужно будет отдавать», — сказал Мосийчук.

Ранее Fox News сообщил, что президент США Дональд Трамп поддерживает предложение главы России Владимира Путина о том, чтобы Москва установила полный контроль над Донбассом.