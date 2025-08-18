Президент США Дональд Трамп при встрече с Владимиром Зеленским обратил внимание на костюм украинского лидера.

На кадрах ролика к Белому дому подъезжает внедорожник Chevrolet Suburban, который выделяют большинству гостей.

Зеленский выходит из автомобиля, здоровается с Трампом. Американский лидер пожимает ему руку, затем указывает на костюм гостя и положительно отзывается о нем.

«Мне очень нравится», — отметил глава США.

Журналисты заметили, что на встречу с Трампом Зеленский надел черное поло и пиджак.

Напомним, что ранее американские чиновники нередко критиковали костюм украинского лидера, состоявший из толстовки с гербом Украины, брюк, спортивной обуви.