Зеленский заявил о необходимости обсуждения территориальных вопросов на встрече с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости обсуждения территориальных вопросов на встрече с российским лидером Владимиром Путиным. Он высказался об этом во время встречи с главой США Дональдом Трампом и европейскими лидерами, трансляцию мероприятия ведет Белый дом на YouTube.

© Lenta.ru

Тем временем Трамп заявил о следующем шаге в вопросе урегулирования на Украине. Таким шагом станет организация трехсторонней встречи с участием России и Украины. По мнению американского президента, Путин и Зеленский смогут договориться по мирному урегулированию.

Ранее стало известно, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп и Владимир Зеленский не будут делать совместные заявления по итогам переговоров, которые совсем недавно завершились в Белом доме