Американский лидер Дональд Трамп не стал лично приветствовать европейских лидеров по прибытии в Белый дом в понедельник, 18 августа. В вашингтонской резиденции президента США ожидается его встреча с предводителем киевского режима Владимиром Зеленским, а затем — переговоры с политиками из Европы.

Как отмечает The Wall Street Journal, хозяин Белого дома решил не приветствовать прибывших из Европы политиков лично. К подъезжающим автомобилям выходит глава службы протокола американского лидера Моника Кроули.

При этом парой часов ранее Дональд Трамп написал в соцсетях, что считает большой честью для Америки одновременное прибытие такого количество политических лидеров из Европы: "Посмотрим, какой будет результат".

Что касается главы киевского режима Владимира Зеленского, у него перед встречей с Трампом поинтересовались, удосужится ли он привести себя в надлежащий вид — организаторы с американской стороны запросили украинских чиновников, наденет ли Зеленский деловой костюм.