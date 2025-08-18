Лидеры НАТО, ЕС и Британии прибыли в Белый дом

Деловая газета "Взгляд"

Европейские лидеры начали прибывать в Белый дом для участия во встрече президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

Лидеры НАТО, ЕС и Британии прибыли в Белый дом
© Global Look Press

Генсек НАТО Марк Рютте был первым, кто приехал на мероприятие, за ним последовала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает РИА «Новости».

Последним из европейских участников прибыл премьер-министр Британии Кир Стармер. Прямую трансляцию события ведет телеканал Fox News.

Напомним, Зеленский заявил, что его встреча с Трампом состоится 18 августа. Несколько европейских лидеров решили сопровождать Зеленского на этой встрече.

Сообщалось, что полиция перекрыла дороги к украинскому посольству в Вашингтоне.