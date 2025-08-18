Лидеры НАТО, ЕС и Британии прибыли в Белый дом

Европейские лидеры начали прибывать в Белый дом для участия во встрече президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

Генсек НАТО Марк Рютте был первым, кто приехал на мероприятие, за ним последовала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает РИА «Новости».

Последним из европейских участников прибыл премьер-министр Британии Кир Стармер. Прямую трансляцию события ведет телеканал Fox News.

Напомним, Зеленский заявил, что его встреча с Трампом состоится 18 августа. Несколько европейских лидеров решили сопровождать Зеленского на этой встрече.

Сообщалось, что полиция перекрыла дороги к украинскому посольству в Вашингтоне.