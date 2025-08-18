Эксперт объяснил позицию Зеленского по территориальным уступкам

Председатель турецкого Международного центра исследования кризисов Исмаил Шахин объяснил позицию Владимира Зеленского по территориальным уступкам России. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению Шахина, Зеленский хоть и отвергает территориальные уступки России, но все же не хочет полностью исключать возможность трехсторонней встречи с участием президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа. При этом эксперт также добавил, что европейские лидеры не хотят, чтобы на таких переговорах Украина осталась без поддержки Евросоюза.

«Заявление ряда европейских политиков, в частности главы МИД Польши Радослава Сикорского и французского лидера Эммануэля Макрона, показывают, что Европа не хочет оставлять Украину одну за столом переговоров, но в то же время остается далекой от видения мирного урегулирования президента США Дональда Трампа», — заявил Шахин.

Ранее Зеленский провел встречу со спецпосланником США по Украине.