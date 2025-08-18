В США призвали Европу оплатить гарантии безопасности Украине

Гарантии безопасности Украине должна предоставить Европа, она же должна заплатить за это. Об этом заявил постпред США при НАТО Мэтью Уитэкер в интервью Fox News.

© Global look

«Они [украинцы] понимают, что для достижения прочного мира им нужна гарантия безопасности. И она должна быть обеспечена и оплачена европейцами», — сказал он.

Вопрос предоставления гарантий безопасности Украине станет одним из ключевых на встрече президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским 18 марта.

Как уточнял Мэтью Уитэкер, эти гарантии безопасности необязательно включают размещение американский войск на территории Украины. По его словам, это может быть командование и управление войсками. Однако в конечном итоге именно Трамп должен решить, что это будет.

До этого Зеленский в своем Telegram-канале назвал готовность США принять участие в гарантиях безопасности Украины «историческим решением».