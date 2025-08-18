Названа краткосрочная цель Трампа по Украине

Президент США Дональд Трамп стремится добиться очной встречи лидера России Владимира Путина и Владимира Зеленского, потому что считает, что она откроет путь к миру на Украине. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

По данным портала, это является единственной краткосрочной целью Трампа.

«Все остальное — прелюдия. Все для того, чтобы прийти к этому моменту для мира», — сказал один из советников американского главы.

Источники Axios отметили, что трехэтапный процесс заключения сделки в первую очередь включает в себя согласование шагов на переговорах лидеров РФ и США. Затем Трамп встретится с Зеленским, а кульминацией станет встреча Путина и Зеленского при участии американской стороны. При этом собеседники портала не уверены в том, что данный план получится реализовать в полной мере.