Европейцы должны будут обеспечить и профинансировать гарантии безопасности для Украины, которых требует киевский режим. Такое заявление сделал в понедельник, 18 августа, постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер.

Как отметил политик в интервью телеканалу Fox News, таково условие Вашингтона, если представители Украины "хотят добиться прочного мира — они понимают, что им понадобится система безопасности".

Оплатить пресловутую систему безопасности для Украины придется ее европейским спонсорам, подчеркнул Уитакер.

Ранее американский лидер Дональд Трамп категорически отверг возможность предоставления Украине гарантий безопасности в формате НАТО, уточнив, что это возможно при участии Европы и других стран, но не по линии Североатлантического альянса.

За полгода до этого президент Франции Эмманюэль Макрон уверял, что участвовать в обеспечении безопасности Украины готовы около 30 стран, согласных "разделить бремя" по предоставлению таких гарантий. Однако называть конкретные страны или политиков Макрон не стал.