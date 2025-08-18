Белый дом обратился к Зеленскому с просьбой по поводу его одежды

Белый дом потребовал от президента Украины Владимира Зеленского надеть деловой костюм и галстук на встречу с главой США Дональдом Трампом, которая состоится 18 августа в Овальном кабинете. Об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в европейских дипломатических кругах и администрацию.

«На этот раз Белый дом попросил Зеленского надеть костюм и галстук для встречи с президентом», — говорится в сообщении WSJ.

Как уточняет издание, просьба была официально передана через ведомство, отвечающее за протокол Белого дома.

Зеленский вновь проигнорировал деловой стиль на встрече в США

Ранее Владимир Зеленский неоднократно появлялся на переговорах с западными лидерами в неформальной одежде, что вызывало недовольство американской стороны. В понедельник он пришел на встречу с представителем США по Украине Китом Келлогом в черной футболке и брюках.

Во встрече Трампа и Зеленского в Вашингтоне также примут участие вице-президент США Джей Ди Вэнс и лидеры ряда европейских стран. По информации СМИ, сначала Трамп проведет переговоры с Зеленским тет-а-тет, а затем к обсуждению присоединятся представители Европы. Они обсудят урегулирование украинского конфликта, вопрос территориальных уступок и проведения выборов в стране, а также предоставление гарантий безопасности для Киева.