Жену Пашиняна обвинили в краже миллионов у благотворительного фонда

Жену премьер-министра Армении Никола Пашиняна Анну Акопян обвинили в краже 3,4 миллионов долларов (более 273 миллионов рублей) у благотворительного фонда «Город улыбок», который занимается помощью детям с онкологическими и гематологическими заболеваниями. Об этом сообщает Euleaks.eu.

По данным портала, Акопян возглавляла фонд с 2018 по 2020 год. В сентябре 2020 года она объявила об отставке и на ее место был назначен епископ Баграт Галстанян. При этом Акопян сохранила в «Городе улыбок» значительное влияние.

В июне 2025 года Галстаняна арестовали и Пашинян заявил у себя в соцсетях, что спецслужбы Армении предотвратили заговор «криминального олигархического духовенства с целью захвата власти в стране». Однако ряд известных адвокатов назвали обвинения против епископа «вымыслом». В частности, Сергей Арутюнян заявил, что Галстаняну удалось раскрыть коррупционную деятельность в фонде.

«Недавний аудит показал, что с 2018 по 2025 год Анна Акопян выкачала из фонда более 3,4 миллиона долларов через сеть подставных компаний, лишив сотни больных детей жизненно важной медицинской помощи», — говорится в тексте.

Отмечается, что в июне Галстанян хотел рассказать о происходящем в фонде и даже запланировал пресс-конференцию, однако на следующий день его арестовали по обвинению в «заговоре с целью госпереворота».