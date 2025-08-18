Экс-советник Пентагона заявил, что альянс НАТО «уже мертв»

Бывший советник Пентагона и полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что альянс НАТО «уже мертв». Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.

По мнению Макгрегора, в существовании НАТО больше нет необходимости, и альянс «исчерпал себя». Как объяснил полковник в отставке, это объясняется тем, что «Россия никому не угрожает».

«НАТО уже мертва. Она исчерпала себя и больше не нужна — ведь от России нет никакой угрозы», — заявил он.

Ранее Макгрегор также заявил, что Владимир Зеленский активно посещает страны Европы, потому что хочет добиться дополнительной военной и финансовой помощи. По мнению бывшего советника, это связано с тяжелым положением ВСУ.