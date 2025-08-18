ХАМАС отпустит половину израильских заложников

Представители движения ХАМАС согласились отпустить половину удерживаемых в секторе Газа израильских заложников. В обмен палестинская сторона получит некоторое количество заключённых.

По информации египетского телеканала «Аль-Кахира аль-Ихбария», обмен состоится в рамках 60-дневного прекращения огня.

Также Израиль в рамках договорённостей согласился отвести войска из глубины Газы, чтобы облегчить процесс доставки в анклав гуманитарной помощи.

Ранее израильский премьер Биньямин Нетаньяху на заседании правительства заявил, что прекращение огня в секторе Газа без разгрома движения ХАМАС приведёт к «бесконечной войне» в регионе.