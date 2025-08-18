Стармер поддержит мирную сделку по Украине без прекращения огня

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер готов поддержать мирную сделку по Украине без прекращения огня как предварительного условия ее достижения, пишет The Guardian.

По данным газеты, глава правительства сделал ряд заявлений по международной повестке на борту лайнера перед вылетом в Вашингтон.

«Мы всегда говорили, что желаем прочный и справедливый мир для Украины», — подчеркнул Стармер.

По его словам, достижение такого мира, который основывался бы на «гарантиях безопасности, было бы значительным шагом вперед».

Журналисты попросили премьера уточнить, означают ли эти слова изменение позиции Лондона по ситуации вокруг Украины.

Стармер ответил, что важно обеспечить продолжительный мир. При этом, пояснил автор статьи, глава кабмина не упомянул о прекращении огня.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что ему не требуются советы людей, которые годами не могли разрешить конфликт на Украине. Он добавил, что намеревается остановить противостояние, а не продолжать его.