День переговоров с американским президентом Дональдом Трампом — 18 августа — неблагоприятный для его украинского коллеги Владимира Зеленского. Об этом рассказал астролог Павсекакий Богданов.

По словам эксперта, глава украинского государства проживает длительный негативный период, который еще не скоро подойдет к концу.

— Гороскоп Зеленского говорит о том, что никаких четких договоренностей у него сегодня не будет. В ближайшие полгода-год его ждет профессиональный, то есть политический, застой, — передает слова специалиста Aif.ru.

Представители Белого дома уточнили, что встреча президентов США и Украины начнется 18 августа в 13:15 по Вашингтону (20:15 по московскому времени — прим. «ВМ») и продлится около часа. Трамп заявил, что, по его мнению, Зеленский может достичь мира, если откажется от Крыма и планов по вступлению Украины в НАТО.

По данным СМИ, Зеленский готов рассматривать компромисс по линии фронта, если он будет отвечать интересам Украины. При этом позиция относительно сохранения войск в Донбассе остается твердой и не меняется. Кроме того, появилась информация, что глава Белого дома заявил европейским лидерам о готовности предоставить украинской стороне прямые гарантии безопасности.