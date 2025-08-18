Зеленский призвал Трампа принудить Россию к миру

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи со спецпосланником США Китом Келлогом призвал президента Соединенных Штатов Дональда Трампа принудить Россию к миру. Об этом написал в своем Telegram-канале

© Газета.Ru

«Россию можно принудить к миру только через силу, и президент [Дональд] Трамп обладает такой силой. Мы должны сделать все правильно, чтобы мир действительно был. Спасибо!» — заявил Зеленский.

18 августа в Белом доме должны состояться переговоры Трампа и Зеленского. Это будет их первая личная встреча после скандала в Овальном кабинете во время совместной пресс-конференции в феврале.

По данным Washington Post, на встрече Трампа и Зеленского в Белом доме будут присутствовать вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф.

Трамп заявил, что Зеленский может «почти сразу» завершить конфликт с РФ, если признает Крым российским и откажется от вступления в НАТО.