Daily Mail: Зеленский бросил вызов Трампу

Владимир Зеленский якобы отклонил условия, выдвинутые президентом США Дональдом Трампом по мирному соглашению с Россией. Об этом сообщила газета The Daily Mail.

По ее информации, Трамп перед встречей с европейскими лидерами в Белом доме призвал Зеленского отказаться от мыслей о возможном возвращении Крыма и от желания вступить в НАТО.

"Никакого возвращения Крыма [Бараку] Обаме (12 лет назад, без единого выстрела) и никакого вступления Украины в НАТО. Некоторые вещи никогда не меняются", - написал ранее Трамп в Truth Social.

В ответ Зеленский подверг критике слова президента США о том, что он несет исключительную ответственность за прекращение конфликта на Украине и дал понять, что не согласится с заявлением Трампа о территориальных уступках.

После встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске 15 августа Трамп провел телефонный разговор с Зеленским, а затем с лидерами Великобритании, Германии, Италии, Польши, Финляндии и Франции, генсеком НАТО и главой Еврокомиссии.

Позже Зеленский сообщил, что собирается обсудить с Трампом 18 августа в Вашингтоне "детали по вопросу завершения конфликта".

Вместе с ним на встречу с американским лидером отправятся президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Италии Джорджа Мелони. О своих планах принять участие во встрече сообщила и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.