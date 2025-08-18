Племянница Марин Ле Пен попала в аварию

Депутат Европарламента Марион Марешаль, племянница лидера правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, попала в аварию на юге Италии, пишет Le Figaro.

Инцидент произошел в понедельник, 18 августа, в Калабрии.

Автомобиль, в котором ехали Марешаль и ее супруг Винченцо Софо, столкнулся с машиной, водитель которой выехал на полосу встречного направления, чтобы избежать столкновения с выбежавшим на дорогу животным.

После столкновения супруги были госпитализированы. Винченцо Софо позже написал в соцсетях, что он и его супруга обошлись без серьезных травм.

Ранее сообщалось, что Марин Ле Пен в интервью Valeurs actuelles раскритиковала президента Франции Эммануэля Макрона за резкие высказывания о России.