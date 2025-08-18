Алиев заявил о помощи дружественной России страны в связях Азербайджана с НАТО

Словакия оказывает поддержку развитию связей Азербайджана с Европейским союзом (ЕС) и НАТО. Об этом заявил президент закавказской республики Ильхам Алиев во время принятия верительных грамот послу Братиславы в Баку, его слова приводит Caliber.az в своем Telegram-канале.

«На встрече было подчеркнуто значение азербайджано-словацкого энергетического сотрудничества, а также было подчеркнуто, что Словакия как член ЕС оказывает поддержку развитию связей Азербайджан — ЕС и Азербайджан — НАТО», — приводит издание итоги встречи Алиева и посла Словакии.

Президент Азербайджана также отметил, что прибудет в Словакию с официальным визитом в ближайшее время.

Ранее журнал Politico писал, что Словакия продолжает наращивать свои поставки Украине. Это происходит несмотря на то, что премьер-министр страны Роберт Фицо полностью прекратил государственную военную помощь Вооруженным силам Украины и занимает дружественную России позицию.