Владимир Зеленский пришел на встречу со спецпосланником США по Украине Китом Келлогом в черной футболке вместо костюма. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал «Рада».

Напомним, что Зеленский объяснил выбор одежды конфликтом на Украине, заявляя, что надеть костюм только после его окончания. При этом в США считают это проявлением неуважения. В частности, в феврале между американским президентом Дональдом Трампом и Зеленским из-за этого возникла перепалка.

Согласно кадрам «Рады», Зеленский решил ничего не менять в своем стиле одежды и пришел на встречу с Келлогом, которая состоялась в отеле у Белого дома, не в костюме, а в черной футболке. Также на ней присутствовали глава киевской администрации Андрей Ермак, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров, замглавы офиса Зеленского Павел Палиса. Деловой костюм надел только Умеров.