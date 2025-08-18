Европейские послы могут не приехать на парад в Пекине из-за Путина

Европейские послы в Пекине могут не приехать на парад в честь юбилея окончания Второй мировой войны из-за информации о возможном приезде президента России Владимира Путина. Об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на свои источники.

Издание утверждает, что Пекин пригласил на военный парад по случаю 80-летия победы над Японией и окончания Второй мировой войны ряд европейских дипломатов. Однако последние могут отклонить приглашение из-за возможного приезда Путина. Часть послов прямо заявили об отказе от участия, а часть планируют «уехать в отпуск» незадолго до начала парада. Кроме того, источники также сообщили, что на параде не будет присутствовать посол Евросоюза в Китае Хорхе Толедо.

Кроме того, дипломатов также беспокоит возможное участие в параде российских военных. При этом, на данный момент нет подтверждения, что в параде действительно примут участие военнослужащие России, хотя в 2015 году на таком же мероприятии действительно участвовал российский почетный караул численностью 76 человек.

