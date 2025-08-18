Грета Тунберг резко высказалась о нефтедобытчиках Норвегии

Шведская экологическая активистка Грета Тунберг приняла участие в масштабной акции, организованной в Норвегии движением Extinction Rebellion. Об этом пишет NRK.

По данным портала, в акции протеста возле единственного норвежского нефтеперерабатывающего завода в Монгстаде приняли участие порядка 200 человек.

Активисты проникли на территорию предприятия на нескольких каяках и прогулочной лодке, заблокировали ведущие к нему морские пути и дорогу.

«Мы здесь, потому что совершенно ясно, что у нефти нет будущего. Ископаемое топливо приводит к смерти и разрушениям, и поэтому мы должны оказать давление на нефтедобытчиков Норвегии», — разъяснила Тунберг.

Журналисты заметили, что на место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции. Они задержали 4 нарушителей и доставили их в участок.

Стражи порядка призвали остальных активистов самостоятельно покинуть промзону.

НПЗ в Монгстаде — один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в Европе. Мощность предприятия составляет около 240 тыс. баррелей в сутки.