Названа цена сговорчивости Зеленского

Дональд Трамп хочет продавить Зеленского, а затем вынудить европейцев присоединиться к уже сформированной на переговорах в формате «тет-а-тет» позиции. Такой прогноз сегодняшней встречи президента США с главой киевского режима и европейскими политиками «МК» дали эксперты. Разрешиться всё может весьма неожиданно: американский лидер может попросту выкупить у хозяина Банковой мир на Украине. Аналитики даже подсчитали, сколько стоит сговорчивость Зеленского.

Европейская группа поддержки Зеленскому, конечно, поможет. Но Трамп их планирует разделить: сначала примет украинского лидера, а затем — политиков из Старого Света. Президент США хочет сначала «продавить» Зеленского, а потом поставить европейцев перед фактом и вынудить их присоединиться к сформированной позиции, считает политолог Сергей Марков.

«Скорее всего, Трамп будет требовать от Зеленского согласиться с тем, чтобы войска ВСУ ушли из Донбасса. Если для России главное – смена политического режима на Украине с прекращением репрессий против русского языка и православной церкви, то Трамп подходит к этому по модели ближневосточного конфликта, а там главная формула – мир в обмен на территории. Он думает: вот я выбью из Зеленского, чтобы он ушел из Донбасса, и тогда Россия прекратит боевые действия», - говорит эксперт. – «Думаю, что Зеленский согласится отдать приказ об уходе ВСУ из Донбасса в обмен на гарантии безопасности для себя лично. Но до тех пор, пока Украина несет угрозу для безопасности России, речи о таких гарантиях, разумеется, идти не может. Сейчас у власти в Киеве милитаризованный русофобский неонацистский режим. Его нужно убрать, но европейцы это даже обсуждать не хотят. И вряд ли захотят. Поэтому Трамп, скорее всего, договорится с ними по вопросу территорий, в обмен на создание некоего украинского НАТО – то есть Украина в НАТО не вступает, но подписывает со странами ЕС договоры, аналогичные 5-й статье устава Североатлантического альянса – о том, что они будут ее защищать, если Украина «подвергнется агрессии». При этом подписавшие этот документ страны будут интерпретировать как российскую агрессию нападение на Россию самой Украины».

По мнению Маркова, Зеленский будет делать вид, что согласен с идеей «территории в обмен на мир» (то есть согласится с предложением Путина-Трампа вывести ВСУ с территории ДНР и ЛНР в административных границах этих регионов, чтобы получить взамен занятые российской армией территории Харьковской и Сумской областей) – но только потому, что хочет выторговать за Донбасс как можно больше. В том числе, и чтобы ему разрешили остаться президентом.

«Поэтому если Трамп хочет получить Нобелевскую премию мира, он должен просто купить мир на Украине: скажем, дать Зеленскому миллиард долларов, плюс к тому миллиарду, который тот уже украл, и подарить ему остров где-нибудь в океане, где Зеленский будет в безопасности. За это Зеленский будет готов на мир на любых условиях, в том числе и покинуть Украину. Купить мир на Украине возможно, и относительно недорого – хоть это и выглядит аморально. Это спасло бы жизни тысяч людей», - размышляет аналитик.

В противном случае наиболее вероятный сценарий – Трамп «продавит» Зеленского на обмен территориями, европейцы будут требовать гарантий безопасности для него, для Украины и заодно для себя тоже, требовать согласия ввести на Украину свои войска, и в итоге торпедируют все договоренности, - прогнозирует эксперт. При этом сам Зеленский согласится почти со всем, что предложит ему Трамп, но блокирует потом все не он, а европейцы. «Они будут заставлять Трампа подписать обязывающий договор о безопасности Украины – о том, что США должны вступить в войну в случае «агрессии России против Украины». Согласится ли Трамп?

«Думаю, что нет. Скорее всего, он шкурой почувствует, что его заманивают в ловушку», - предполагает политолог.

Однако мира (а не перемирия) на Украине ждать сейчас не стоит:

«Многие хотят, чтобы на Украине остановились боевые действия. Но мало кто верит, что это возможно. И вероятность того, что будет подписан полноценный мирный договор, и что вообще в Киеве станут говорить о приоритете мирного соглашения перед временным прекращением огня, пока близка к нулю. Это не конфликт между Америкой и Европой. Это конфликт умеренного правого по политическим воззрениям Трампа с глобалистскими элитами. Они подчинили его себе на первом сроке президентства, и могут подчинить и на этом. Они уверены, что мир должен принадлежать им – на правах диктатуры. Поэтому они и сопровождают Зеленского в США. Потому что нет никакой войны между Россией и Украиной. Нет никакой Украины как независимого государства. Есть неоколониальный режим, который первоначально был создан американцами и британцами, а сейчас им руководят европейцы. Руководство этого режима и приехало к Трампу». – поясняет Марков.

Позиция Трампа отнюдь не случайна и не вызвана той высокой симпатией, которую он питает к Путину, констатирует член Совета по национальной стратегии, заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

- С подачи Зеленского и европейцев Трамп выступал за такую последовательность: сначала перемирие, а потом мирный договор. Но то ли американские, то ли наши советники объяснили ему, что если бы американцы вдруг согласились бы на такую схему, то потеряли бы контроль над Украиной. Французы, немцы, англичане ввели бы туда свои войска, поставили военные базы, и Украина бы оказалась под полной властью Евросоюза. И тогда те триста миллиардов долларов, которые американцы ухлопали на Незалежную, просто пропали бы. К тому же США потеряли бы очень серьезный и необходимый им инструмент влияния и на ЕС, и на Россию. А если Трампу удалось бы подписать свою согласованную с Путиным сделку, тот остаток Украины, который уцелел бы в результате, оказался бы под контролем Соединенных Штатов, а не Европы, - объяснил эксперт.

По мнению Жарихина, вокруг контроля над Украиной между европейцами и Трампом идет борьба. И здесь, остается надеяться, Трамп будет «стоять стеной».

«Но и терять своих европейских союзников Штатам в этой борьбе тоже не хочется. Поэтому Трамп станет искать какой-то промежуточный выход: мол, вы соглашаетесь на наш с Путиным согласованный вариант, но я вам обещаю вашу долю в контроле над Украиной – виде ваших гарантий безопасности Киеву».

Как пойдет этот непростой диалог? Выгонят ли Зеленского из Овального кабинета уже окончательно, если он упрется?

«Зеленский не нравится Трампу лично – это видно невооруженным глазом. Но на кого его менять? Если на Залужного, то это значит - передать контроль над Украиной британцам, поскольку Залужный – их человек. Поэтому Трамп, стиснув зубы, будет терпеть Зеленского – до тех пор, пока тот выполняет его указы. Зеленский со своей стороны тоже понимает, что без финансовой и военной помощи Соединенных Штатов Украина гарантированно потерпит военное поражение. ЕС ее уже не спасет», – говорит политолог.

Зеленскому же, которому приходится крутиться как ужу на сковородке, сейчас не позавидуешь:

«Если он скажет Трампу «нет», то проиграет в военном плане. А если скажет "да", то может и расстаться с жизнью по решению Лондона», - считает Жарихин.

А что сами европейцы?

«Пока позиция у них такая: ну ладно, Крым, так и быть, ваш, а на Донбассе остановимся на линии боевого соприкосновения. Не ясно, куда они готовы от этой позиции пятиться. Наша позиция – пусть отдают весь Донбасс. Скорее всего, компромиссный вариант будет ближе к позиции России», - прогнозирует он.

Что касается вопроса, захочет ли Трамп купить Зеленского, то тут не все однозначно. По мнению Жарихина, такая сделка была бы возможна, «если бы на Украине не пришлось за миллиарды покупать не только Зеленского, но и Ермака, Буданова и прочих представителей верхушки киевского режима. Таких там слишком много».