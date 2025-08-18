В МИД Украины заявили, что не пойдут на территориальные уступки

Украина не готова идти на территориальные уступки и не примет ограничений для своей армии. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

«Позиция Украины относительно территориальных уступок остается неизменной», — сказал Сибига на пресс-конференции в Киеве.

По его словам, позиция страны по вопросу территориальной целостности подкреплена Конституцией Украины. Он подчеркнул, что любые требования о сокращении вооруженных сил неприемлемы для Киева.

Заявление прозвучало накануне встречи президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне. Сибига отметил, что Зеленский отправился на переговоры с четко скоординированной позицией, согласованной с союзниками. Он также назвал встречу «исключительно важной и решающей» для будущего Украины и всей Европы.

Ранее The New York Times сообщила, что Дональд Трамп после переговоров с президентом России Владимиром Путиным предложил европейским лидерам план мирного урегулирования, предусматривающий передачу России всего Донбасса в обмен на прекращение огня и гарантии безопасности. Однако, как сообщает агентство Reuters, Владимир Зеленский в телефонном разговоре с Трампом отверг возможность уступки Донбасса.