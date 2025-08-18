Мэр Тбилиси заявил, что внешние силы пытаются устроить переворот в Грузии

Газета.Ru

Генсек правящей партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что несколько стран и организаций пытаются спровоцировать государственный переворот в Грузии. Его слова приводит РИА Новости.

Каладзе: страны Запада пытаются организовать переворот в Грузии
© РИА Новости

По словам политика, за последние годы на территории республики такие попытки совершались неоднократно.

«Эти страны, конкретные организации, люди, которые представляют глобальную партию войны, «глубинное государство», конечно, не могут и не будут успокаиваться. Они хотят организовать беспорядки в стране, государственный переворот», — заявил он журналистам.

Каладзе подчеркнул, что таким образом внешние враги сражаются против грузинской государственности. Мэр Тбилиси отметил, что в настоящее время правительство борется за защиту интересов Грузии и ее жителей.

До этого председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что республика нужна Западу только, как территория для «второго фронта». По его словам, им интересна не судьба местных жителей, а территория Грузии для проведения собственной политики по отношению к России.