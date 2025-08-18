Трампа призвали провести СВО в Европе

Блогер и журналист из США Джексон Хинкл призвал главу Белого дома Дональда Трампа провести СВО в Европе. Об этом он рассказал изданию Царьград.

В разговоре с изданием Хинкл выступил с критикой в адрес Трампа из-за «нерешительности» последнего. По мнению блогера, глава Белого дома должен «провести СВО против штаб-квартиры НАТО», поскольку страны Европы «саботируют переговорный процесс».

«Президент Трамп мог бы просто сказать, что он начинает специальную военную операцию в Брюсселе. Он бы освободил всю Европу от этих руководителей-глобалистов. Буквально два часа это бы заняло», — заявил он.

Блогер также добавил, что лидеры европейских стран «всего лишь собираются и ругают Путина», поэтому Белому дому не нужно учитывать их позицию. Кроме того, Хинкл также считает, что Трамп мог бы привести к власти в Европе тех политиков, которые выступали бы против конфронтации с Россией.

При этом блогер признал, что сейчас Трамп находится в плохой позиции из-за внутренних проблем США.