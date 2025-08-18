Трампа призвали провести СВО в Европе
Блогер и журналист из США Джексон Хинкл призвал главу Белого дома Дональда Трампа провести СВО в Европе. Об этом он рассказал изданию Царьград.
В разговоре с изданием Хинкл выступил с критикой в адрес Трампа из-за «нерешительности» последнего. По мнению блогера, глава Белого дома должен «провести СВО против штаб-квартиры НАТО», поскольку страны Европы «саботируют переговорный процесс».
«Президент Трамп мог бы просто сказать, что он начинает специальную военную операцию в Брюсселе. Он бы освободил всю Европу от этих руководителей-глобалистов. Буквально два часа это бы заняло», — заявил он.
Блогер также добавил, что лидеры европейских стран «всего лишь собираются и ругают Путина», поэтому Белому дому не нужно учитывать их позицию. Кроме того, Хинкл также считает, что Трамп мог бы привести к власти в Европе тех политиков, которые выступали бы против конфронтации с Россией.
При этом блогер признал, что сейчас Трамп находится в плохой позиции из-за внутренних проблем США.
«Трамп в ужасной позиции: провалы на Ближнем Востоке, скандалы с файлами Эпштейна. Трамп пытается сделать что угодно, чтобы поднять свои рейтинги. Возможно, эти переговоры — это как раз-таки та одна соломинка, за которую он может схватиться. Его политическая позиция сейчас настолько слаба, что у него нет другого выхода, кроме как пойти навстречу Российской Федерации. Чтобы его президентский срок был спасен таким образом», — добавил он.