Пока вы не уснули: признание Трампом Крыма российским и «самые опасные» 24 часа для Киева

Трамп назвал Крым российским

Президент США Дональд Трамп признал Крым за Россией, призывая президента Украины Владимира Зеленского отказаться от полуострова. Такое мнение высказал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети Х.

В Британии рассказали о «самых опасных» 24 часах для Киева и ЕС

Обозреватель британского таблоида Daily Mail Эндрю Нил считает, что ближайшие 24-48 часов станут «самыми опасными» для Украины и ее европейских союзников. Он предупредил, что Владимир Зеленский может столкнуться с новым «наказанием» со стороны президента США Дональда Трампа.

Путин пообещал снять с Лаврова свитер

Российский лидер Владимир Путин перед саммитом с американским лидером Дональдом Трампом пошутил по поводу свитера главы МИД РФ Сергея Лаврова с надписью «СССР». Кадры момента встречи делегаций двух стран опубликовал журналист кремлевского пула Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

В Венгрии заявили о приостановке поставок нефти из России

В результате атаки ВСУ на трубопровод «Дружба» были приостановлены поставки российской нефти в Венгрию. Об этом 18 августа заявил министр иностранных дел республики Петер Сийярто.

Рубль отреагировал на переговоры Трампа и Путина

© Benjamin Applebaum/Dod/globallookpress.com

Переговоры США и России на Аляске в пятницу, 15 августа, прошли по нейтральному сценарию. В условиях отсутствия явного негатива со стороны геополитики рубль продолжил сохранять сильные позиции по отношению к мировым валютам. Индекс Мосбиржи отреагировал на итоги встречи падением. Утром в понедельник бенчмарк снижался на 2%. Мы проанализировали, что происходит на российском валютном и фондовом рынках, и собрали прогнозы по курсам доллара, евро и юаня на неделю 18–22 августа.

В России события на Аляске назвали началом глобальных изменений

Экономист Михаил Хазин прокомментировал встречу, которая состоялась на территории Аляски между президентами России и США. По его словам, данные события — «это только первая картина первого акта», передает «Царьград».

Что за мотоцикл Владимир Путин подарил жителю Аляски? Спойлер: у Брэда Питта такой же

© Алексей Даничев/РИА Новости

Название, стоимость и технические подробности о мотоцикле «Урал», который президент России подарил мотолюбителю из США во время визита на Аляску 15 августа.

Журова обвинила комментатора Боярского в сексизме

Депутат Светлана Журова обвинила комментатора Александра Боярского в сексизме.

Со знаменитого сатирика Семена Альтова требуют огромную сумму

С известного сатирика Семена Альтова требуют взыскать порядка 13 миллионов рублей. Разбирательства начались из-за проекта реконструкции Лиговского банно-прачечного комбината в Санкт-Петербурге, сообщает SHOT.

Новые камеры и штрафы, повышение пошлины и утильсбор: какие изменения ждут водителей после 1 сентября

© Pukhov K/Shutterstock

С началом осени вступает в силу целый «букет» изменений в законах и правилах, регулирующих автомобильную жизнь. «Рамблер/авто» рассказывает о всех нововведениях, которые ждут водителей после 1 сентября.

