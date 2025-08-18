Пока вы не уснули: признание Трампом Крыма российским и «самые опасные» 24 часа для Киева
Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.
Трамп назвал Крым российским
Президент США Дональд Трамп признал Крым за Россией, призывая президента Украины Владимира Зеленского отказаться от полуострова. Такое мнение высказал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети Х.
В Британии рассказали о «самых опасных» 24 часах для Киева и ЕС
Обозреватель британского таблоида Daily Mail Эндрю Нил считает, что ближайшие 24-48 часов станут «самыми опасными» для Украины и ее европейских союзников. Он предупредил, что Владимир Зеленский может столкнуться с новым «наказанием» со стороны президента США Дональда Трампа.
Путин пообещал снять с Лаврова свитер
Российский лидер Владимир Путин перед саммитом с американским лидером Дональдом Трампом пошутил по поводу свитера главы МИД РФ Сергея Лаврова с надписью «СССР». Кадры момента встречи делегаций двух стран опубликовал журналист кремлевского пула Павел Зарубин в своем Telegram-канале.
В Венгрии заявили о приостановке поставок нефти из России
В результате атаки ВСУ на трубопровод «Дружба» были приостановлены поставки российской нефти в Венгрию. Об этом 18 августа заявил министр иностранных дел республики Петер Сийярто.
Рубль отреагировал на переговоры Трампа и Путина
Переговоры США и России на Аляске в пятницу, 15 августа, прошли по нейтральному сценарию. В условиях отсутствия явного негатива со стороны геополитики рубль продолжил сохранять сильные позиции по отношению к мировым валютам. Индекс Мосбиржи отреагировал на итоги встречи падением. Утром в понедельник бенчмарк снижался на 2%. Мы проанализировали, что происходит на российском валютном и фондовом рынках, и собрали прогнозы по курсам доллара, евро и юаня на неделю 18–22 августа.
В России события на Аляске назвали началом глобальных изменений
Экономист Михаил Хазин прокомментировал встречу, которая состоялась на территории Аляски между президентами России и США. По его словам, данные события — «это только первая картина первого акта», передает «Царьград».
Что за мотоцикл Владимир Путин подарил жителю Аляски? Спойлер: у Брэда Питта такой же
Название, стоимость и технические подробности о мотоцикле «Урал», который президент России подарил мотолюбителю из США во время визита на Аляску 15 августа.
Журова обвинила комментатора Боярского в сексизме
Депутат Светлана Журова обвинила комментатора Александра Боярского в сексизме.
Со знаменитого сатирика Семена Альтова требуют огромную сумму
С известного сатирика Семена Альтова требуют взыскать порядка 13 миллионов рублей. Разбирательства начались из-за проекта реконструкции Лиговского банно-прачечного комбината в Санкт-Петербурге, сообщает SHOT.
Новые камеры и штрафы, повышение пошлины и утильсбор: какие изменения ждут водителей после 1 сентября
С началом осени вступает в силу целый «букет» изменений в законах и правилах, регулирующих автомобильную жизнь. «Рамблер/авто» рассказывает о всех нововведениях, которые ждут водителей после 1 сентября.