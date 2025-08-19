СМИ: Зеленский выглядел очень нервным на встрече с Трампом

Владимир Зеленский на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме напоминал человека с несварением желудка. Об этом написал британский таблоид Daily Mail.

© Российская Газета

"Зеленский, нахмурившись и опустив подбородок к груди, выглядел так, будто у него несварение", - говорится в статье.

Издание пишет, что Зеленский выглядел очень нервным, а его странные шутки и несвязные ответы на вопросы часто приводили журналистов в недоумение.

Отмечается, что положение сидящих в соседней комнате европейских лидеров, также приехавших на встречу с Трампом, было незавидным.

"Уровень тревожности был адским. Они сидели, заламывая руки, в пугающей неопределенности: их союзника Зеленского не повалили ли на пол и продолжили избивать хулиган Джей Ди Вэнс (вице-президент США - прим. ред.) и его приятели?", - иронизирует автор публикации.

Напомним, в понедельник Трамп принял в Белом доме Зеленского, а также генсека НАТО Марка Рютте, главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, премьера Британии Кира Стармера, президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера ФРГ Фридриха Мерца, президента Финляндии Александра Стубба, премьера Италии Джорджу Мелони.

Затем Трамп позвонил президенту России Владимиру Путину и проинформировал о только что завершившихся в Белом доме переговорах с Зеленским и лидерами ряда европейских стран.