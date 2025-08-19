СМИ: Трамп сказал Макрону, что Путин хочет заключить сделку ради него

После завершения публичных выступлений президента США Дональда Трампа, президента Украины Владимира Зеленского и лидеров стран Европейского союза (ЕС), микрофон зафиксировал слова Трампа, произнесенные шепотом в адрес президента Франции Эммануэля Макрона, о том, что президент РФ Владимир Путин "хочет заключить сделку ради него". Об этом сообщает телеканал CNN.

"Я думаю, он хочет заключить сделку. Я думаю, он хочет заключить сделку ради меня, понимаешь? Как бы безумно это ни звучало", - приводит вещатель слова главы Белого дома.

18 августа в Белом доме проходит встреча Трампа, Зеленского и европейских лидеров. Также во встрече принимают участие глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Финляндии Александр Стубб.