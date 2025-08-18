Трамп задался вопросом о встрече с европейцами по Украине

Посмотрим, принесет ли встреча в Белом доме с европейскими лидерами по вопросу урегулирования конфликта на Украине, какой-либо результат. Об этом написал президент США Дональд Трамп в своем аккаунте социальной сети Truth Social.

«Сегодня важный день в Белом доме. Никогда ранее здесь не было столько европейских лидеров одновременно. Большая честь для Америки!!! Посмотрим, что получится???» — задался вопросом глава государства.

Ранее газета Roll Call со ссылкой на график Белого дома сообщила, что двусторонняя встреча Трампа и президента Украины Владимира Зеленского начнется в 20:15 мск 18 августа, а в 22:00 мск начнутся переговоры с европейскими лидерами.

Кроме того, стало известно, что среди лидеров Европейского союза (ЕС) началась паника из-за предстоящей встречи Трампа и его Зеленского. По словам высокопоставленного дипломата, главной задачей является избежание повторения скандала, которым обернулись переговоры президентов США и Украины в Белом доме в феврале.