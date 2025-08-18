Трамп сделал заявление перед встречей с Зеленским

Президент США Дональд Трамп перед встречей в Белом доме с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами заявил в соцсети Truth Social, что играть следует только «на победу».

Ранее стало известно, что вместе с украинским лидером в США отправятся президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Трамп подчеркнул, что всего за шесть месяцев завершил шесть войн, «добился освобождения сотен заложников», уничтожил ядерную программу Ирана.

«Играйте на победу или вовсе не играйте», — отметил американский лидер.

Также Трамп анонсировал «важный день в Белом доме». Он пояснил, что там никогда не было столько европейских лидеров одновременно.

Политик резюмировал, что визит глав государств и правительств ЕС — это большая честь для Соединенных Штатов.