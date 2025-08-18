Трамп призвал как можно скорее уничтожить ХАМАС для возвращения заложников

Президент США Дональд Трамп призвал как можно скорее уничтожить радикальное палестинское движение ХАМАС, так как только это, по его мнению, позволит освободить удерживаемых в секторе Газа заложников.

"Мы сможем увидеть возвращение оставшихся заложников только тогда, когда ХАМАС будет разгромлен и уничтожен! Чем раньше это произойдет, тем выше будут шансы на успех", - написал он в Truth Social.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 250 заложников. В ответ Израиль начал военную операцию в анклаве с целью уничтожения военных и политических структур ХАМАС и освобождения всех похищенных. По последним данным израильской стороны, радикалы в секторе Газа продолжают удерживать 50 заложников, известно, что 20 из них живы.