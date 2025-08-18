Украина и ее союзники выразили опасение из-за предстоящей встречи президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Об этом пишет телеканал CNN.

В материале напомнили, что в воскресенье вечером президент США оказал давление на украинского лидера, заявив, что Украина никогда не сможет вступить в НАТО. Он также выразил мнение, что Зеленский «может практически немедленно прекратить войну с Россией, если захочет...».

«Это вызвало опасения в Киеве и других европейских столицах, что Трамп попытается навязать Зеленскому идеальное видение [президента РФ Владимира] Путина по урегулированию конфликта и что, если украинский лидер откажется от этого выбора, Трамп обвинит во всем Киев и полностью уйдет от конфликта», — пишет CNN.

И хотя Европа будет играть важную роль в обеспечении безопасности Украины после достижения прекращения огня, у нее нет влияния на Путина, и она не сможет выполнить обещанную миссию по принуждению к миру без поддержки Трампа, отмечает телеканал.

В понедельник в Белом доме состоятся переговоры президентов США и Украины. Это будет их первая личная встреча после скандала в Белом доме во время совместной пресс-конференции в феврале.