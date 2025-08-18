Президент США Дональд Трамп перед встречей с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами в Белом доме заявил, что "играть" нужно только "на победу".

Также Трамп анонсировал «важный день в Белом доме». Он отметил, что там никогда не было столько европейских лидеров сразу.

Трамп назвал это «большой честью» для Америки. И призвал посмотреть, каковы будут результаты.

Ранее британские СМИ написали, что глава киевского режима Владимир Зеленский, еще не встретившись с президентом США, уже отверг его условия по урегулированию на Украине, тем самым бросив вызов хозяину Белого дома в преддверии очередного противостояния в Вашингтоне.