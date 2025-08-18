Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто резко отреагировал на заявления главы украинского МИД Андрея Сибиги, который обвинил его в «подыгрывании россиянам».

Поводом для конфликта стал комментарий Сийярто о повреждении вооруженными силами Украины (ВСУ) нефтепровода «Дружба», через который Венгрия получает российскую нефть.

Сийярто подчеркнул, что его слова основаны на фактах. Во-первых, Россия десятилетиями обеспечивает Венгрию нефтью по этому маршруту, что соответствует национальным интересам страны. Во-вторых, украинские атаки на инфраструктуру приводят к регулярным остановкам поставок, что, по его словам, наносит ущерб Венгрии.

«Я — министр иностранных дел Венгрии, и моя обязанность — защищать её интересы», — заявил Сийярто.

Он также напомнил, что Венгрия играет важную роль в энергоснабжении Украины, поставляя значительную часть электроэнергии.