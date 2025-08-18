Поездку лидеров ЕС к Трампу назвали попыткой «пойти ва-банк»

Политолог-американист Малек Дудаков заявил, что лидеры ЕС, которые приедут на встречу президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, пытаются «пойти ва-банк» и перетянуть Трампа на свою сторону. Об этом эксперт рассказал порталу NEWS.ru.

По мнению Дудакова, Трампу и европейским политикам вряд ли удастся прийти к какому-либо соглашению. По версии политолога, лидеры ЕС попытаются убедить Трампа смягчить свою позицию в отношении Украины.

«Однако после того, как Трамп переговорил с нашим президентом на Аляске, у меня есть сомнения в том, что удастся европейцам в чем-то убедить Трампа», - заявил Дудаков.

Он отметил, что Трамп в целом не ладит с некоторыми европейскими лидерами. По мнению политолога, с президентом Франции Эммануэлем Макроном у Трампа «довольно серьезный личный конфликт».

После переговоров президента РФ Владимира Путина и Трампа на Аляске в Белом доме 18 августа пройдут переговоры Трампа с Зеленским. К встрече присоединятся Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, премьер Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб и генсек НАТО Марк Рютте. СМИ писали, что лидеры ЕС решили приехать на переговоры из опасений, что Зеленский снова «попадет в ловушку».