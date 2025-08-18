Американский экономист Джеффри Сакс раскритиковал подход президента США Дональда Трампа к украинскому кризису, заявив, что последние события отражают «непоследовательную» личность самого Трампа, а не проработанную стратегию американских властей. Отрывок комментария Сакса опубликовал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

В последние недели Трамп угрожал ввести в отношении России и ее торговых партнеров повышенные тарифы и новые санкции, но затем была организована встреча Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным, после которой американский президент начал снова оказывать давление на Украину.

Перед переговорами с Зеленским в Белом доме Трамп призвал Украину отказаться от идеи вступления в НАТО и от притязаний на Крым. Президент США заявил, что Зеленский может «практически сразу» положить конец конфликту с Россией, если этого захочет.

По словам Сакса, понять, что происходит в американской внешней политике, очень сложно. Трамп не разъясняет свою точку зрения, а его правительство не публикует документы по внешней политике, «если таковая вообще существует».

«Трамп на ходу выдает противоречивые, краткие, двусмысленные, бессмысленные или неверные сообщения. <…> Некоторые считают, что это тактика Трампа. Лично я думаю, что это отражает его личность - исключительно непоследовательную, не обладающую глубокими знаниями», - заявил эксперт.

Он добавил, что переговоры Путина и Трампа стали неожиданностью, так как дипломатия не проявляла активности в течение многих недель. После встречи наблюдалась «какофония голосов», а соцсети и СМИ оказались заполнены противоречивыми заявлениями и слухами.