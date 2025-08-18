Украина выдала британскую ракету FP-5 за свое собственное изделие «Фламинго». Об этом говорится в Telegram-канале «Два майора».

Сообщается, что Киев распространяет ложные сведения о разработке баллистической ракеты FP-5, которая, по их заявлениям, имеет дальность 3000 километров. Однако, на самом деле, FP-5 производится британской частной компанией Milanion Group Ltd, ранее известной как Milanion Limited. Как отмечается, Украина представляет ее как свою разработку.

«Украинские и европейские СМИ радостно отрапортавали, что Киев выпустил баллистическую ракету с дальностью 3000 км. На самом деле ракету на Украине делает Milanion Group Ltd — частная компания, зарегистрированная в Великобритании (где также ранее носила название Milanion Limited)», — говорится в публикации.

Ранее в СМИ появилась информация о первом фото украинской ракеты «Фламинго», которая, по заявлениям, имеет дальность 3000 километров. Сообщалось, что ракета производится на Украине и уже запущена в серийное производство.