Раскрыты детали о наряде Зеленского на встречу с Трампом в Белом доме

Раскрыты детали о наряде президента Украины Владимира Зеленского на встречу с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. Соответствующая информация появилась на сайте издания Axios.

По данным анонимных источников, Зеленский появится на встрече в черном пиджаке, который он надевал на саммит НАТО в Нидерландах в июне.

«Это будет "костюм", но не полный», — подчеркнул собеседник издания.

В то же время один из советников Трампа ирочнично заявил, что если бы Зеленский надел костюм, то это был бы положительный знак в сторону примирения.

«Мы не ожидаем, что он это сделает», — заключил он.

Стало известно условие для Зеленского при встрече с Трампом

Ранее в августе дизайнер Зеленского раскрыл правду о его костюме на саммите НАТО. Сообщалось, что модельер Виктор Анисимов разработал специально для украинского лидера целую капсульную коллекцию.