Эксперт заметил недовольство Трампа при разговоре с Зеленским

Физиогномист Олег Воеводин считает, что президент США Дональд Трамп был недоволен последним телефонным разговором с Владимиром Зеленским и перестал доверять Зеленскому. Об этом Воеводин рассказал «Аргументам и фактам».

Воеводин прокомментировал снимок, сделанный во время разговора Зеленского с Трампом 16 августа. Беседа состоялась после встречи Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске. Разговор продлился около часа.

«Здесь мы видим у Дональда Трампа красноватый цвет верхней части уха, это указывает на активность работы головы. Следующее - Трамп Зеленскому уже не верит вообще, потому что здесь мы видим веки посередине и с внешней стороны закрыты», - так Воеводин описал снимок.

Также он обратил внимание, что на фотографии у Трампа «носогубный желобок выпирает немного вперед», а губы слегка надуты. По версии Воеводина, это демонстрирует, что президенту США что-то не нравится.

«Можно сказать, что Зеленский, с точки зрения Трампа, не сделал никаких выводов. Из-за этого Дональд Трамп насупился», - заключил Воеводин.

После переговоров с Путиным Трамп призвал Зеленского отказаться от идет вступления Украины в НАТО и от притязаний на Крым. Президент США заявил, что Зеленский может «практически сразу» положить конец конфликту с Россией, если этого захочет.