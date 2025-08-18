Экономист Михаил Хазин прокомментировал встречу, которая состоялась на территории Аляски между президентами России и США. По его словам, данные события — «это только первая картина первого акта», передает «Царьград».

В минувшую пятницу на территории Аляски состоялись переговоры между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Встреча лидеров прошла на территории военной базы Эльмендорф-Ричардсон. Переговоры в формате «три на три» длились два часа и сорок пять минут. От России в переговорах участвовали министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. От Соединенных Штатов присутствовали государственный секретарь Марко Рубио и специальный представитель президента Стивен Уиткофф.

По словам Михаила Хазина, произошедшее на Аляске — это лишь начало. Он считает, что изменения в мировой политике и экономике будут глобальными. И новая реальность наступит уже через несколько месяцев, полагает специалист.

Ранее создатель нидерландской правозащитной организации The Hague Peace Projects Якоб де Йонге заявил РИА Новости, что Европейскому союзу следовало бы пойти на примирение с Россией, назначив переговорщика от своего имени и проведя встречу с Москвой. Это позволило бы урегулировать украинский конфликт без катастрофических последствий, которые могут возникнуть в случае дальнейшей эскалации.