Вэнс посетит встречу Трампа и Зеленского

Вице-президент США Джей Ди Вэнс посетит встречу американского лидера Дональда Трампа и главы Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на источники.

Журналисты отмечают, что Вэнс также присутствовал на встрече Зеленского и Трампа в Овальном кабинете в феврале — тогда вице-президент публично обругал украинского лидера, указав на его неблагодарность за поддержку США во время боевых действий.

18 августа в Белом доме должны состояться переговоры президентов США и Украины. Это будет их первая личная встреча после скандала в Белом доме во время совместной пресс-конференции в феврале.

В Вашингтон также прибудут глава Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Финляндии Александр Стубб.